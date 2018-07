Deel dit artikel:











Tijdelijk minder operaties in Hoogeveen Minder operaties in Hoogeveen (Foto: archief RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - In het Bethesda-ziekenhuis in Hoogeveen kunnen in de maand augustus minder operaties dan normaal plaatsvinden. In het ziekenhuis worden nieuwe operatiekamers gebouwd.

Door de bouwwerkzaamheden zijn volgens zorggroep Treant tussen 3 en 27 augustus alleen operaties mogelijk voor spoedverloskunde, zoals keizersnedes, en mammachirurgie (voor borstkanker).



Operaties naar Emmen en Stadskanaal

Patiënten die direct zorg nodig hebben, kunnen zich volgens de zorggroep gewoon melden op de Spoedeisende Hulp in Hoogeveen. Moet er een operatie plaatsvinden, dan wordt de patiënt in Emmen of Stadskanaal geopereerd.