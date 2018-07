Deel dit artikel:











FC Emmen haalt middenvelder Grootenhuis (21) Grootenhuis komt over van de beloften van FC Twente (Foto: Fred van Os/RTV Drenthe)

VOETBAL - FC Emmen heeft Delano Grootenhuis aangetrokken. De 21-jarige aanvallende middenvelder komt over van FC Twente, waar hij aanvoerder was van het beloftenteam. Zijn contract in Enschede liep deze zomer af.

Grootenhuis speelde vorig seizoen 26 wedstrijden voor de Twente-beloften in de Derde divisie.



Emmen, dat afgelopen seizoen promoveerde naar de eredivisie, hoeft door de transfervrije status van Grootenhuis niets te betalen aan FC Twente.