Auto brandt uit in Emmen Hoe de auto in brand vloog is niet bekend (Foto: De Vries Media) Brandweerlieden konden de auto blussen (Foto: De Vries Media)

EMMEN - Op de Bargeres in Emmen is vanavond een auto in vlammen opgegaan. De brandweer kon de auto niet meer redden.

Bij de brand kwam ook een stuk natuur langs de weg in brand te staan. Dat kon de brandweer ook snel blussen.



De oorzaak van de brand is niet bekend.