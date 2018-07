Oud-wethouder Auwema nieuwe manager Lycurgus Groningen

GRONINGEN/RODEN - Volleybalclub Abiant Lycurgus uit Groningen heeft Reint-Jan Auwema aangesteld als manager. Dat is een nieuwe functie bij de club.

De Groningse volleybalclub heeft volgens RTV Noord gekort op het spelersbudget om deze functie mogelijk te maken. Lycurgus wil hiermee de organisatie professioneler maken.Auwema hoopt bij Lycurgus onder meer de 'commerciële en publieke aantrekkingskracht' van de club te vergoten.De 44-jarige Auwema was voorheen wethouder van de gemeente Noordenveld, ondernemer en accountant. Eind vorig jaar nam hij vrijwillig afscheid als wethouder omdat zijn functie niet meer houdbaar was. Op feestjes ging Auwema meerdere malen 'een grens over' en dat paste volgens hem niet bij zijn functie.Auwema treedt per 1 september fulltime in dienst bij Lycurgus.