Henk strijdt tegen zwerfafval in Angelslo: Een dag niet opgeruimd, is een dag niet geleefd Henk Garst ruimt zwerfafval in Angelslo op (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) Garst hoopt dat meer mensen zijn voorbeeld gaan volgen (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

EMMEN - Bijna elke dag, al ruim tien jaar lang, loopt Henk Garst door de wijk Angelslo in Emmen en ruimt dan zwerfafval op.

Geschreven door Janet Oortwijn

"Ik vind het heel jammer dat afval op straat gegooid wordt", zegt Garst. "Ik ben ermee begonnen in Nijmegen. Toen liep ik vaak over een bospad naar het zwembad. Daar lag veel afval. Dus toen raapte ik dat op en gooide ik dat weg."



'Kan het niet laten op het op te ruimen'

Toen hij naar Angelslo verhuisde, is Garst ermee doorgegaan. "Als ik dat afval zie liggen, kan ik het niet laten het op te ruimen", zegt de fanatieke schoonmaker.



"Ik ga vaak wandelen en dan raap ik het op en gooi ik het weg. Het werkt ook wel ontspannend."



'Bewustwording'

Volgens hem ligt er veel afval in Angelslo, vooral bij de scholen. Scholieren gaan regelmatig in de pauze naar de supermarkt. "Soms als ik even vrij ben, loop ik langs de weg waar de scholieren langsfietsen en ruim ik tussen de leerlingen op. Dan voelen ze wel de spanning en dan hoop ik dat ik aan bewustwording bij draag."



Vooral tussen de laurierstruiken blijft veel troep liggen. "Daar zit het heel erg in vast, maar ik laat me niet kisten", zegt Garst, terwijl hij met de prikker tussen de bosjes de colablikjes en broodzakjes weghaalt.



Groepsapp oprichten

"Over die plastic zakjes waar broodjes in kunnen, maak ik me wel zorgen. Want die versnipperen heel erg en dan kan je ze bijna niet oppakken."



Garst hoopt dat meer mensen zijn voorbeeld gaan volgen en denkt zelfs aan het opzetten van een groepsapp voor afvalprikkers. "Ik zie het zo voor me. Ik kan namelijk niet altijd al het afval meenemen, maar leg het dan in hoopjes naast de weg. Dan kan ik in de groepsapp vragen of iemand die erlangs rijdt het kan opruimen. Ik hoop dat dat gaat werken."