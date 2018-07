Deel dit artikel:











Felle bermbrand langs A28 bij Assen De brand ontstond in de buurt van Baggelhuizen (Foto: Persbureau Meter) Verkeer had last van de brand (Foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Langs de A28 bij Assen woedde vanavond een felle bermbrand. Het vuur verspreidde zich ter hoogte van de Veenkampen in de wijk Baggelhuizen.

De brand ontstond in de buurt van de fietstunnel tussen Baggelhuizen en de Baggelhuizerplas.



De brandweer kon het vuur onder controle krijgen. Het verkeer dat op de A28 reed had korte tijd last van de brand. Een rijbaan werd afgesloten voor verkeersdeelnemers.



De precieze oorzaak van de brand is nog niet bekend.