Bloedmaan vanavond waarschijnlijk goed te zien

ASSEN - De maan komt vanavond op als een rode bol. De oorzaak: een totale maansverduistering. Als het zomerweer meewerkt vanavond is de verduistering goed te zien in de avondlucht.

Iemand die in ieder geval gaat kijken is natuurkundige Theo Jurriëns van de Rijksuniversiteit Groningen. "De omstandigheden lijken goed en ik ga zeker kijken en het verschijnsel vastleggen met mijn fototoestel."Volgens Jurriëns is het een bijzonder verschijnsel. "De zon, aarde en maan staan precies op een lijn en dat betekent dat de aarde zijn schaduw werpt op de maan. Daarom is ie donker. Maar door onze atmosfeer wordt nog wat licht afgebogen en daarom wordt de maan rood.""De laatste maansverduistering was in september 2015, de eerstvolgende is begin volgend jaar en dan moeten we weer wachten tot 2025."Volgens Jurriëns is de beste tijd om vanavond te kijken tussen half elf en kwart over elf. Hij heeft nog we een belangrijk advies. "De maan staat laag aan de horizon. Hij is ongeveer vuisthoog boven de horizon, dus je moet een plekje uitzoeken met vrij uitzicht op het zuidoosten, anders zie je hem niet."