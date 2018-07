Deel dit artikel:











Sunweb-trainer: We gaan volgend jaar voor het hoogst haalbare Adriaan Helmantel kijkt thuis naar de Tour de France (foto: RTV Drenthe/Frank Janssen)

WIELRENNEN - Adriaan Helmantel uit Bovensmilde is een van de trainers van Team Sunweb, het team van Tom Dumoulin. Hij is dit jaar niet mee met de Tour. Helmantel bekijkt vandaag de laatste Pyreneeënrit gewoon thuis.

Helmantel ziet nog kansen voor Dumoulin. "Ik ben nu wel wat zenuwachtig, dat wordt vanmiddag nog wat erger. Het is een al een hele mooie Tour geweest en er komen nog een paar dagen aan waar nog best wat mogelijk is. Dus het is zeker nog niet gespeeld."



"Het is alles of niets, maar wel met verstand", zegt Helmantel. "We gaan kijken waar de kansen liggen. Dat hangt af van verschillende dingen: hoe voelt Tom zich, hoe is de rest van de ploeg en wat gebeurt er in de koers. Sky is zo sterk, je moet niet als een kip zonder kop aanvallen."



Topper

Helmantel is nu al tevreden over het verloop van de Tour de France voor Sunweb. "Tom staat tweede. Dat betekent dat hij echt een topper is. Twee rondes rijden is fysiek en mentaal zwaar, je moet heel gefocused kunnen zijn. Ik had vooraf wel verwacht dat hij goed zou zijn, maar de vraag was of hij dat drie weken vol zou houden. Hij is de periode tussen de Giro en de Tour goed doorgekomen. bovendien had hij de Giro goed gereden dus de druk was er wat af."



'We gingen naar de Tour om een topprestatie neer te zetten", vertelt Helmantel. "Maar we hielden er ook rekening mee dat dat misschien net teveel gevraagd zou zijn. Tot aan de laatste twee dagen mee doen voor de overwinning en met echte podiumkansen had ik van tevoren ook niet verwacht."



"Als je nu zo meedoet dan ben je volgend jaar een van de topfavorieten voor het geel, dat is niet anders. We gaan volgend jaar voor het allerhoogst haalbare."