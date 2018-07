Deel dit artikel:











Aardappeltelers willen beregenen met oppervlaktewater De aardappels staan te verpieteren (foto:Fred van Os/RTV Drenthe)

ASSEN - Aardappeltelers moeten de mogelijkheid krijgen hun gewassen te beregenen met oppervlaktewater, ook in gebieden waar dat niet is toegestaan. Daarvoor pleit de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) in een open brief aan landbouwminister Carola Schouten.

"Het is wel mooi weer, maar de gewassen kunnen nu het water niet meer vinden en staan te verpieteren", zegt NAV-voorzitter Teun de Jong.



Bruinrot

Er zijn twee verschillende soorten verboden, legt De Jong uit. "Wij willen toestemming krijgen om oppervlaktewater te gebruiken waar de Nationale Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) eerder beperkingen voor heeft opgelegd. Dan gaat het bijvoorbeeld om water waar bruinrotbesmetting inzit. Dat willen we gebruiken voor consumptie- en fabrieksaardappelen en absoluut niet voor pootaardappelen."



Watertekort

Het andere sproeiverbod wordt opgelegd door het waterschap in verband met watertekort, vertelt De Jong. "Daar gaat deze brief niet over. Het waterschap besluit wie hoeveel water mag gebruiken tijdens een watertekort. Wij vinden dat aardappelen best wat hoger op die lijst mogen staan. Dus hoger dan bijvoorbeeld sportvelden."



Verzekering

"Er zijn wel verzekeringen tegen schade door het weer, maar die zijn voor veel boeren te duur, omdat de boeren daar ook nog 21 procent assurantiebelasting over moeten betalen.Die belasting moet worden afgeschaft", aldus de voorzitter van de NAV.