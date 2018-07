Deel dit artikel:











Hete laatste dag Drentse Fiets4Daagse Frits en Kim met de bakfiets (foto: RTV Drenthe)

WESTERBORK - De deelnemers van de Fiets4Daagse rijden vandaag de laatste etappe, op wat wel eens de warmste dag in de geschiedenis kan worden.

"Vanuit Westerbork hebben we ongeveer tweeduizend deelnemers gehad", vertelt iemand van de organisatie. "Dat is het grootste aantal van alle vertrekpunten."



'Liever zwemmen'

"Het zijn er ongeveer net zoveel als vorig jaar. Dat heeft te maken met de temperatuur. Dagdeelnemers - dat zijn vooral mensen uit de buurt - gaan liever naar het zwembad. Als die ook waren gekomen, hadden we meer deelnemers gehad."



Frits Emmelkamp fietst de laatste etappe op een bakfiets, met daarin fotografe Kim Stellingwerf. Die legt de laatste etappe voor RTV Drenthe vast op de gevoelige plaat. Vanuit Westerbork rijden ze veertig kilometer. En Frits doet mee aan een puzzeltocht. "Daar zijn leuke prijzen mee te winnen", vertelt een mevrouw van de organisatie. "Bijvoorbeeld een klein metalen fietsje."