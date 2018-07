Deel dit artikel:











Begeleider A m/v

Vacature voor een begeleider voor een woonvorm in Emmen waar cliënten verblijven die kampen met de gevolgen van hersenletsel, doofheid met complexe problematiek of een chronische neurologische ziekte.

Binnen het enthousiaste, zelforganiserende team Emmen zijn wij op zoek naar een collega die affiniteit heeft met zowel intensieve ADL-zorg als het ondersteunen ‘met de handen op de rug’.



Onze locatie bestaat uit een groep van 34 cliënten in de leeftijd van 27 tot en met 80 jaar. De ziektebeelden en zorgvragen zijn variërend. Zowel individuele begeleiding als ADL.



Als Begeleider A bied je zorg, ondersteuning en begeleiding volgens een met de cliënt samengesteld SamenWerk­plan. Participatie en dialoog staan centraal in onze dienstverlening.



Je maakt afspraken op basis van wensen van de cliënt en maakt daarbij gebruik van je professionaliteit en je deskundigheid. Daarnaast ondersteun en assisteer je bij de lichamelijke verzorging van cliënten en bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL).



Eisen: Je bent in het bezit van een diploma in de zorg op minimaal niveau 3, bijvoorbeeld Verzorgende IG of Verpleegkundige. Daarnaast heb je ervaring in het bieden van persoonlijke verzorging, risicovolle handelingen en voorbehouden handelingen. Je ondersteunt en begeleid cliënten.



Contract voor 24 uur per week, voor de duur van een jaar, met kans op verlenging. Arbeidsvoorwaarden volgens CAO Gehandicaptenzorg FWG 35.



Geïnteresseerd? Stuur voor 5 augustus je sollicitatiebrief met cv naar Werkgeversservicepunt-Drenthe@uwv.nl.



De sollicitatiegesprekken zijn op woensdag 8 augustus.