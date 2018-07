Waterschap Hunze en Aa's: Meld dode dieren

VEENDAM - Waterschap Hunze en Aa's vraagt mensen die dode dieren in het water zien liggen dat te melden. Het water kan dan namelijk besmet zijn met botulisme.

De bacterie is normaal gesproken ongevaarlijk voor mensen, maar dieren kunnen er volgens het waterschap flink ziek van worden.Botulisme is een bacterie die van nature voorkomt in de darm van watervogels en vissen. Wanneer de temperatuur stijgt en de vogel of vis sterft, vermenigvuldigen de bacteriën zich in rap tempo en raakt het water besmet.Vanwege de droogte is er een hoger risico op met botulisme besmet water. Met name vissen kunnen bij het opdrogen van hun leefomgeving in de problemen raken en doodgaan.De Hengelsportfederatie helpt het waterschap, mochten er vissen verplaatst of massaal verwijderd moeten worden. Ook vissen die in de problemen lijken te zijn, kunnen gemeld worden bij Hunze en Aa's.