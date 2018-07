Deel dit artikel:











Warmste nacht ooit in Drenthe en nieuw record hittegolf Warmste nacht ooit in Drenthe (foto: ANP/Rob Engelaar)

ASSEN - In Drenthe is afgelopen nacht de warmste nacht ooit gemeten.

Op het KNMI-station in Hoogeveen werd een minimumtemperatuur gemeten van 20,5 graden. Het oude record stamt uit 9 augustus 1992 en stond op 19,5 graden.



Op Groningen Airport Eelde werd zelfs een minimumtemperatuur van 21,2 graden gemeten. Het oude record op het vliegveld was 19,3 graden en werd gemeten op 27 juli 1944. Volgens RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag zouden die records de komende nacht opnieuw verbroken kunnen worden.



Hittegolf

Er zit volgens de RTV Drenthe-weerman nog een record aan te komen: die van de langste hittegolf ooit in Drenthe. Het huidige record staat op zestien dagen en dateert uit 2006. De huidige hittegolf duurt nu dertien dagen en omdat ook komende week de temperaturen boven de 25 graden blijven, gaat dat oude record er in ieder geval aan.