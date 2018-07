Drentse huisartsen: Treant moet wachten met sluiting afdelingen

HOOGEVEEN - Huisartsenzorg Drenthe wil dat de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal voorlopig open blijven.

Zorggroep Treant wil die afdelingen van de ziekenhuizen Bethesda en Refaja sluiten omdat er een tekort is aan kinderartsen. Zwangere vrouwen zullen uit moeten wijken naar andere ziekenhuizen in de regio, zoals in Emmen of Assen.De sluiting van die afdelingen heeft volgens de huisartsen een directe impact op de huisartsenzorg in Drenthe. Ze willen dat de afdelingen in ieder geval open blijven tot er een samenhangend toekomstplan ligt voor de zorg in Drenthe. Samen met ziekenhuizen en zorgverzekeraars zijn de huisartsen bezig zo'n toekomstplan op te stellen.Vorige week bleek dat zorgverzekeraars de regie van Treant over zullen nemen bij de ontwikkeling van de toekomstvisie van de Drentse zorg. Door de voortdurende problemen bij de zorggroep willen de zorgverzekeraars het heft in eigen hand nemen. Banken zouden druk op Treant uitoefenen door een lening van 100 miljoen op te eisen."Het is nu tijd om met elkaar na te denken over noodzakelijke aanpassingen in de zorg, zodat onze Drentse inwoners ook in de toekomst over een volwaardig zorgaanbod dichtbij beschikken", zegt medisch directeur Ron Wissink van Huisartsenzorg Drenthe.Huisartsen uit Hoogeveen stuurden in mei al een boze brief naar Treant. Zij vrezen dat het opheffen van de afdelingen uiteindelijk zal leiden tot de sluiting van het Bethesda Ziekenhuis.