Stelling: Ik slaap prima met dit warme weer

ASSEN - In Drenthe werd afgelopen nacht de warmste nacht ooit gemeten. Op Groningen Airport Eelde lag de minimumtemperatuur op 21,2 graden. En er is sprake van een hittegolf.

Veel mensen hebben moeite om met deze warmte 's nachts in slaap te komen. De GGD Drenthe geeft verschillende tips voor een betere nachtrust, zoals pas 's avonds de ramen open zetten, warm douchen vlak voor het naar bed gaan en slapen onder dunne lakens.Heb jij ook moeite om de slaap te vatten met deze tropische temperaturen, of speelt de hitte jou helemaal geen parten en slaap je als een roos?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat je reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren ging de stelling over het mooie weer . Een minderheid van ruim 44 procent geniet daar volop van. In totaal stemden er 3.859 mensen