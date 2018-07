Deel dit artikel:











Waterschappen en vissers maken noodplan tegen vissterfte Er komt een noodprotocol om botulisme tegen te gaan (Foto: Koen van Weel/ANP)

ASSEN - De Hengelsportfederatie Groningen Drenthe heeft samen met de Drentse en Groningse waterschappen een noodplan opgesteld om met vissterfte om te gaan. Door de droogte zijn er meer dode vissen, en daardoor kan het water besmet raken met botulisme.

Met het nieuwe protocol willen de vissers en de waterschappen advies geven aan de gemeenten over wat je wel en juist niet moet doen bij massale vissterfte.



'Drentsche Aa droog'

Door het warme en droge weer dalen de waterstanden in heel Nederland en ook verdwijnt zuurstof uit het water. Met name vissen en ook watervogels komen daardoor in de problemen. "Het valt in Drenthe nog relatief mee met de droogte. Maar het blijft nog minimaal twee weken dit weer en dan weet je dat locaties als de Drentsche Aa waarschijnlijk droog gaan vallen", vertelt voorzitter Henk Mensinga van de Hengelsportfederatie.



Het protocol is volgens Mensinga belangrijk omdat gemeenten vaak niet precies weten wat de juiste handelswijze is wanneer er veel vissen doodgaan. "Als je bijvoorbeeld flauwe vissen uit het water haalt en elders uitzet, loop je het risico dat ze daar alsnog sterven. Dan komt de bacterie in schoon water terecht." Flauwe vissen zijn vissen die te kampen hebben met een zuurstofgebrek.



Vrijwilligers

Er hebben zich volgens Mensinga al 35 vrijwilligers gemeld bij de Hengelsportfederatie die willen assisteren bij het verwijderen van dode of verplaatsen van flauwe vissen. "Er is al een WhatsApp-groep, zodat we snel kunnen reageren als dat nodig is", vertelt Mensinga. Ook beroepsvissers worden betrokken bij de hulpacties.



Ondanks het harde werk aan het protocol hoopt de vissersvoorzitter niet dat het nodig is. "Gelukkig is er nu nog genoeg aanvoer vanuit het IJsselmeer. Maar bij langere droogte zullen er plekken droogvallen."



Botulisme

In de darmen van vissen en watervogels kan de botulismebacterie leven. Sterven de dieren, dan kan die bacterie is het water terecht komen. Door de warmte kan de bacterie zich goed vermenigvuldigen en het water besmetten. Botulisme is meestal ongevaarlijk voor mensen, maar voor dieren kan de bacterie levensbedreigend zijn.