Brandweer Drenthe druk met blussen natuurbranden

ASSEN - De Drentse brandweer is deze maand bijna honderd keer in actie gekomen om branden te blussen die te maken hebben met de droogte. Alleen de laatste drie dagen al moest de brandweer 25 keer uitrukken om branden op akkers te blussen.

