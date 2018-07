'Verloskunde en kindzorg moet zo dichtbij mogelijk zijn'

HOOGEVEEN - Verloskunde en acute zorg voor zieke kinderen moet voor iedereen zo dichtbij mogelijk beschikbaar zijn. Dat vinden de Drentse huisartsen, die willen dat beide afdelingen in het Bethesda- en het Refaja-ziekenhuis niet op korte termijn sluiten.

Daarmee reageren de Drentse huisartsen op de voorgenomen sluiting van de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal.Lamiek Westerhof van Huisartsenzorg Drenthe zegt dat de Drentse huisartsen begrip hebben voor de moeilijke situatie van zorggroep Treant, maar ze maken zich wel zorgen over de voorgenomen sluiting.Westerhof: "Het Diaconessenhuis in Meppel heeft twee jaar geleden al de verloskundeafdeling gesloten. Mocht die in Hoogeveen ook sluiten, dan houdt dat in dat er voor de hele regio Meppel/Hoogeveen geen verloskundige zorg dichtbij aanwezig is."In de praktijk betekent het dat zwangere vrouwen in die regio naar Assen, Emmen of Zwolle moeten uitwijken. Westerhof: "Verloskunde is een heel acuut vak. Zijn er problemen, dan moet je zo snel mogelijk ingrijpen."De huisartsen hopen dat Treant afziet van de sluitingsplannen totdat er een goede toekomstvisie voor de Drentse zorg ligt. Huisartsen, zorgverzekeraars en de ziekenhuizen overleggen momenteel over zo'n toekomstplan.Het opstellen van zo'n plan is volgens Westerhof ingewikkeld. Zo is er een tekort aan personeel en maken nieuwe richtlijnen het kleine ziekenhuizen moeilijk. Ook komen er steeds meer ouderen die zorg nodig hebben.Westerhof: "We zijn druk met elkaar op zoek naar een onderzoeksbureau en hopen daar binnen een week of twee een beslissing over te nemen. In oktober hopen we al heel ver te zijn met het toekomstplan."