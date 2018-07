Deel dit artikel:











Aa en Hunze strooit zout tegen smeltend asfalt De gemeente Aa en Hunze strooit zout om het asfalt te koelen (foto: Twitter gemeente Aa en Hunze)

GIETEN - Zout strooien in de winter tegen gladheid kennen we. Maar de gemeente Aa en Hunze zet vanaf vandaag ook strooiwagens met zout in om het asfalt te beschermen tegen de hitte.

Op sommige plaatsen is de temperatuur van het asfalt zo hoog dat het zacht wordt. Vooral op kruispunten en in bochten. Zout strooien helpt tegen het smelten van het asfalt.



Zout onttrekt vocht uit de lucht en door dat vocht op het wegdek, koelt het wegoppervlak weer af. Ook de gemeente Assen zet zout in op zacht asfalt tegen te gaan.