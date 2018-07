Toer de Loes met Bouke: 'Ik ga nooit weg uit Emmen'

ASSEN/EMMEN - Bouke Scholten stapt vandaag bij Loes in de Kever. In de nieuwste aflevering van Toer de Loes rijden ze samen naar plekken die belangrijk zijn voor Bouke.

De reis begint bij voetbalclub WKE'16 in Emmen. "Hier is het min of meer begonnen. Hier zong ik mijn eerste liedjes en gaf ik mijn eerste optreden", vertelt hij.Bouke, die opgroeide op het woonwagenkamp, begon al vroeg met zingen. "Mijn vader speelt accordeon en was altijd straatmuzikant. Ik zong altijd met hem mee", zegt hij. "Daarom heb ik ook zo'n volume, want je moest wel kracht hebben om boven het geluid van de accordeon te komen."Ook hield Bouke van de aandacht, die een muzikant vaak krijgt. "Ik zong veel en mocht graag in het middelpunt van de aandacht staan. Als de hele woonwagen vol zat met mensen, ging ik zingen."Onderweg naar het oude dierenpark, waar Bouke als kind veel kwam, vertelt hij over de vergelijkingen die worden gemaakt met Elvis. "Mensen vergeleken mijn stem vaak met die van hem", legt Bouke uit. "Maar ik kenden zijn muziek eigenlijk niet zo goed toen ik vijftien jaar geleden begon met zingen. Toen ging ik mij verdiepen in zijn muziek en kwam ik erachter hoe goed hij was."Bouke voelt zich thuis in Emmen en gaat er nooit meer weg. "Emmen is voor mij wel dé plek", zegt hij. "Ik blijf hier altijd wonen."Benieuwd wat Bouke nog meer te vertellen heeft aan Loes? Kijk dan vanaf 17.10 uur naar TV Drenthe. Toer de Loes wordt de hele avond herhaald. Kijk voor meer informatie op de website toerdeloes.nl