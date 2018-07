Jade Zorggroep wint rechtszaak, aanbesteding opvang asielzoekers moet over

ASSEN - Jade Zorggroep heeft de rechtszaak over de aanbesteding van vluchtelingenopvang gewonnen van stichting Nidos. De rechter bepaalde dat Nidos de aanbestedingsprocedure overnieuw moet uitvoeren.

Door de uitspraak moet Nidos, dat namens het rijk voogd is over jonge asielzoekers, een nieuwe beoordelingscommissie samenstellen en alle inschrijvingen voor de aanbesteding opnieuw laten beoordelen.Jade regelt sinds 2002 de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Drenthe en was onaangenaam verrast toen bleek dat Nidos de aanbesteding niet aan hen toekende. "We gingen weer voor verlenging van ons contract, dat 1 januari 2019 afloopt. Maar zonder goede motivering, wijzen ze ons af", zei directeur Jan Bollen eerder tegen RTV Drenthe.Nidos kondigde al voor de rechtszaak aan dat de stichting tijdelijke contracten zou gaan sluiten met de nieuwe instellingen die de aanbesteding aanvankelijk kregen. Het is afwachten of de stichting dat daadwerkelijk gaat doen.Mocht dat gebeuren, dan staan beide partijen volgens Jade-advocaat Peter Hoekstra snel weer voor de rechter. "Opnieuw beoordelen zou sneller moeten kunnen, dus dan zou er ook geen reden zijn om in de tussentijd toch uitvoering te geven aan de onjuiste uitslag."Overigens is het nog de vraag of Jade iets aan de uitspraak van de rechter heeft. Opnieuw aanbesteden kost veel tijd en de zorggroep zit in flinke financiële problemen. Daardoor moest de zorggroep het haar wooncomplex en kantoor in Geeuwenbrug al verkopen