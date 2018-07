Treant: niet wachten met sluiting tot toekomstplan er is

HOOGEVEEN - Zorggroep Treant kan niet wachten met het sluiten van de afdeling verlos- en kindergeneeskunde op de ziekenhuislocaties Bethsesda in Hoogeveen en Refaja in Stadskanaal.

Dat verklaart Treant in reactie op de oproep van de Drentse huisartsen . Die willen dat Treant met de sluiting wacht tot er een toekomstplan is gemaakt.“Die mogelijkheid hebben we simpelweg niet, we hebben er de artsen niet voor", aldus bestuursvoorzitter Carla van de Wiel. "We kunnen de veiligheid voor onze kleine patiënten en hun ouders niet afhankelijk maken van overleggen die we de komende maanden nog gaan voeren. Ik zie en begrijp de impact die sluiting heeft voor de huisartsenzorg, maar het water staat ons aan de lippen."Volgens Van de Wiel scheppen de huisartsen met hun oproep valse hoop: "De oogst van de afgelopen tijd is dat we het standpunt van de huisartsen heel goed kennen en zij die van Treant. Nu net doen alsof Treant de klinische verloskunde en kindergeneeskunde op drie locaties open kan houden is het scheppen van valse hoop. Daar helpen we volgens mij niemand mee."