We verbruiken veel meer water dan normaal

ASSEN - Het verbruik van water is de afgelopen dagen flink gestegen in Drenthe. "Op dit moment is het 45 tot 50 procent meer dan normaal", zegt Annemoreen Ooms van de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD).

"De WMD heeft 200 duizend aansluitingen in Drenthe, je zou dus kunnen zeggen dat we nu aan 100 duizend mensen meer water moeten leveren."Zorgen over het drinkwater hoeven we ons niet te maken. "We hebben voldoende". Wel adviseert Ooms nog eens een keer goed na te denken over het gebruik van water. "Dus even geen auto's wassen, de tuin verantwoord sproeien en misschien een keer minder of korter douchen."Op de redactie van RTV Drenthe kwam een vraag binnen over de temperatuur van het water. In Assen heeft iemand dat namelijk gemeten en volgens die meting kwam het op zo'n 16 tot 17 graden uit.Volgens Ooms van de WMD is dat eigenlijk niet mogelijk en zij kan zich dan ook niet voorstellen dat het zo is. "Het Drentse drinkwater komt uit de grond en daar blijft het eigenlijk ook. Het water gaat namelijk onder de grond door hele dikke leidingen, waardoor het een constante koele temperatuur houdt. Wat wel kan natuurlijk dat het boven de grond nog over een langere afstand door dunnere leidingen moet, waardoor het opwarmt."