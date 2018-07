Deel dit artikel:











Actie: voor de laatste keer honderden naaimachines van Emmen naar Tanzania De Werkgroep Tanzania Emmen (foto: Debora Molenaar-Pluister) De naaimachines staan opgeslagen in Emmen (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

EMMEN - In een grote loods staan ze bijna klaar voor transport: honderden naaimachines van de Werkgroep Tanzania Emmen.

Geschreven door Janet Oortwijn

Ruim 44 jaar geleden werd die werkgroep opgericht door Berend en Grida Pluister uit Emmen. De laatste wens van Berend, die in mei overleed, was om die bijna driehonderd naaimachines naar Tanzania te verschepen.



"Daar was hij druk mee bezig", zegt dochter Debora Molenaar-Pluister. "Hij was 71 en de andere werkgroepleden zijn ook al op leeftijd, dus dit zou de laatste zending zijn voor de werkgroep er mee ophield. Maar dat is niet meer gelukt", betreurt zij.



En daarom is Debora samen met twee oud-leden en wat vrijwilligers bezig om toch nog die naaimachines in het Afrikaanse land te krijgen. Daar is nog zo'n zeven- tot tienduizend euro voor nodig. "Dat moet gewoon lukken, absoluut."



Vijfduizend stuks naar Tanzania

In de afgelopen 44 jaar zijn er ruim vijfduizend naaimachines verstuurd. "Die naaimachines komen bij gehandicapte inwoners terecht. Als zij leren naaien dan kunnen ze zichzelf financieel bedruipen door kleding te maken en te verkopen", zegt Wickey Hospers, lid van de werkgroep.



Hospers bewaart goede herinneringen aan de werkgroep. "We gingen naaimachines ophalen iedere zaterdag in het land. En het had een soort sneeuwbal-effect. Het was echt grandioos", blikt ze terug.



Hospers heeft goede hoop op dat de laatste actie gaat slagen. "Het is ons altijd gelukt om naaimachines te versturen, dus nu ook. Dat moet gewoon. Ook voor Berend."



Einde tijdperk

Als de zending lukt, is het tijdperk Werkgroep Tanzania Emmen voorbij. "Het is wel dubbel, maar aan alles komt een einde", zegt Molenaar-Pluister.



"Wij zijn op leeftijd en er zijn geen mensen die het over willen nemen", aldus Hospers. "Dus nu alles op alles om de laatste zending daar te krijgen."



Helpen? Doneren kan via rekeningnummer: NL21 RABO 0125 7796 74, t.n.v. Tanzania Werkgroep Emmen.