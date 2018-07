Honderden truckers naar TT Circuit

ASSEN - Dit weekend verwacht het Truckstar Festival ruim 2200 vrachtwagens rondom het TT Circuit. Een groot deel daarvan kwam vandaag naar Assen.

Langs de A28 stonden vandaag tientallen liefhebbers met fotocamera in de aanslag. Enthousiast werd gezwaaid naar de toeterende chauffeurs.De intocht is niet alleen populair bij vrachtwagenliefhebbers uit Nederland. In de berm bij Spier zitten twee mannen uit Duitsland. "We zijn vannacht vertrokken en zitten hier al sinds acht uur vanochtend om vrachtwagens te spotten. Ieder jaar komen we naar het Truckstar Festival, voor ons echt een geweldig uitje", vertellen de fotografen vanuit hun klapstoeltje.De hele dag brengen ze door langs de snelweg met een volle koelbox naast zich.Hoogtepunten van het jaarlijkse Truckstar Festival zijn onder meer racetrucks, caravanraces, de mooiste truck-verkiezing , de show-straat en de Hollandse Muziekavond. De organisatie verwacht zo'n 57.000 toeschouwers.