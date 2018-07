Man uit Appelscha (26) aangehouden voor bosbrand in eigen dorp

APPELSCHA - De politie heeft donderdag een 26-jarige man uit Appelscha aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de brand aan de Sanatoriumweg in het dorp, afgelopen dinsdag.

Dankzij tips van getuigen en omstanders kon de politie de man aanhouden. De verdachte wordt volgens Omrop Fryslân door de politie gehoord. Verdere informatie is nog niet bekend.Nadat de technische recherche woensdag onderzoek had gedaan, werd het scenario van een aangestoken brand al realistischer. Dat kwam vooral doordat er meerdere brandkernen in het gebied werden aangetroffen.