Droogte legt verborgen fundamenten oud poortgebouw Nienoord bloot

LEEK - Het dalende waterpeil zorgt niet alleen maar voor problemen. Bij Landgoed Nienoord in Leek zijn door het lage water in de gracht de funderingen van een oud poortgebouw te zien.

Dat is bijzonder, omdat de funderingen normaal gesproken onder water liggen en niet zichtbaar zijn. Het poortgebouw staat er al eeuwen niet meer, doordat in de 19e eeuw veel van het borgcomplex is afgebroken.Volgens de directeur van het museum van Nienoord, Geert Pruiksma, was het algemeen bekend dat de funderingen er lagen. "Ik heb zelf veel onderzoek gedaan naar de geschiedenis van Nienoord. Maar dat alle vier de fundamenten te zien zijn, is bijzonder", vertelt Pruiksma.Nienoord was eeuwenlang centrum van bestuur en handel in het Westerkwartier. Het poortgebouw werd gebruik voor de verdediging van het landgoed. In Leek lag namelijk een centrum van een krijgsmacht.Wie de funderingen met eigen ogen wil bewonderen, moet snel zijn. De gemeente Westerkwartier wil volgens Pruiksma binnen afzienbare tijd weer water in de gracht laten lopen.