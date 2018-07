Deel dit artikel:











Oosterhesselen heeft eigen beachpark: 'We kunnen er echt van genieten' Het beachsoccer- en handbalveld is af (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn) Initiatiefnemers Frits Knuppe en Liesbeth Mennink (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn) Ook is er plek voor beachvolleybal en voetvolley (foto: RTV Drenthe/Janet Oostwijn)

OOSTERHESSELEN - In navolging van Emmen en tal van andere plekken heeft Oosterhesselen vanaf vandaag een eigen beachpark.

Geschreven door Janet Oortwijn

De grote 'zandbak' waarop beachsporten beoefend kunnen worden is 20 bij 48 meter groot en is te vinden bij de sporthal en tennishal in het dorp.



Jaar voorbereiding

"Nu hebben we een veld voor handbal en voetbal en daar achter een volleybalveld, waar ook voetvolley gespeeld kan worden", wijst Hesselse Liesbeth Mennink, initiatiefneemster van de nieuwe sportlocatie in het dorp.



"Ik ben zelf handbalster en zag het in Westerbork. Ik vond dat zo leuk", zegt Mennink. Daarom klopte ze aan bij dorpsgenoot Frits Knuppe en samen gingen ze aan de slag.



Nu, ongeveer een jaar later is het beachpark klaar. Mennink: "Het heeft best lang geduurd, want we moesten eerst fondsen werven." De aanleg van het veld kostte 13.000 euro.



'Genoeg animo'

"We kunnen er echt van genieten", vertelt Knuppe. "Eerst waren mensen in het dorp ook pessimistisch, omdat ze eerst alleen een gat zagen. Maar nu het af is, zijn ze echt positief."



"Er zijn jongeren die er, sinds het zand er ligt, elke avond komen voetballen", vult Mennink aan. "Dus er is echt animo voor. En je ziet het overal, de beachvelden."



Vanavond wordt het veld officieel geopend door wethouder Joop Brink. In de winter worden de spullen zoals de doelen, netten en belijning opgeslagen in de buurt.