WESTERBORK - Onze Fiets4Daagse-verslaggever Frits ging vandaag niet alleen op pad: hij had gezelschap van fotograaf Kim Stellingwerf.

Kim hoefde zich - op het maken van wat foto's na - amper in het zweet te werken: zij zat bij Frits in de bakfiets vanuit startplaats Westerbork.Na vier dagen en 160 kilometer fietsen kwam voor Frits na de 'Via Gladiola' in Westerbork de beloning: de felbegeerde medaille en daarna wachtte opnieuw verkoeling...