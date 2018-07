Deel dit artikel:











Scooterrijder raakt gewond bij ongeluk in Hollandscheveld Het ongeluk gebeurde op de Riegshoogtendijk (foto: Persbureau Meter) Hoe ernstig gewond het slachtoffer is, is nog niet duidelijk (foto: Persbureau Meter)

HOLLANDSCHEVELD - Op de Riegshoogtendijk bij Hollandscheveld is vanavond een scooterrijder gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk

Behalve een ambulance kwam ook een traumahelikopter naar de plek van het ongeluk. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. Over de ernst van zijn letsel van de man is nog niks bekend.



Vermoedelijk is de scooterrijder uit de bocht gevlogen. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht.