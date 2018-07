Asser PvdA-raadslid Natasja Lubbers stapt op

ASSEN - Natasja Lubbers stapt uit de PvdA-fractie in Assen. Dat heeft het raadslid vanavond zelf bekendgemaakt.

Het rommelt al ongeveer een jaar binnen de PvdA in Assen. De onrust begon in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij nieuwkomer Lubbers werd aangewezen als lijsttrekker en toenmalig wethouder Albert Smit werd gepasseerdBij de verkiezingen leed de partij vervolgens een fikse nederlaag (van zes naar vier zetels), waardoor de partij in Assen voor het eerst in de geschiedenis in de oppositie belandde.Lubbers werd fractievoorzitter, maar legde die functie begin deze maand alweer neer. Cindy Vorselman volgde haar op. Interne adviseurs meldden dat Lubbers de functie niet goed kun vervullen. Zelf wilde ze er niks over kwijt.Dat Lubbers nu helemaal vertrekt uit de raad, komt als een verrassing, omdat ze begin deze maand nog aangaf dat zij zich bezig ging houden met de vernieuwing van de koers van de partij.Ze laat vanavond in een schriftelijke reactie weten dat de discussie over de verkiezingsuitslag binnen de partij de afgelopen tijd wat haar betreft te veel over 'de poppetjes' ging "en te weinig over de manier waarop we ervoor kunnen zorgen dat alle inwoners van Assen zeker kunnen zijn van een goede toekomst. Dat vind ik jammer en om deze patstelling te doorbreken heb ik - tegen het advies van de externe bemiddelaars in - besloten mijn raadslidmaatschap neer te leggen."