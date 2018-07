Deel dit artikel:











Treinverkeer NS vanuit Zwolle plat: geen treinen naar Groningen en Leeuwarden Geen treinen tussen Zwolle en Groningen (foto: RTV Drenthe/Wolter Klok)

ASSEN - Door meerdere storingen rijden er op dit moment geen treinen vanuit Zwolle naar Groningen en Leeuwarden.

Volgens een woordvoerder van de NS zijn op meerdere plekken rondom Zwolle sein- en overwegstoringen. Ook staan op twee plekken bij Zwolle defecte treinen op het spoor.



Geen bussen

Het warme weer is waarschijnlijk de veroorzaker van de vele storingen, zegt Kroeze. "We hebben geprobeerd bussen in te zetten, maar meerdere busmaatschappijen hebben aangegeven dat dit niet lukt, vanwege een tekort aan bussen", zegt NS-woordvoerder Erik Kroeze. "Wij vinden dit heel vervelend voor de reizigers."



Chaos in Zwolle

Reizigers spreken via sociale media van een chaotische situatie op het station in Zwolle. Velen weten niet waar ze aan toe zijn, door een gebrek aan informatie. Behalve dat er geen treinen naar Drenthe, Groningen en Friesland rijden, is ook het treinverkeer naar Deventer gestremd.



Rond half tien mogelijk weer treinen

Kroeze meldt dat de NS probeert om om half tien de normale dienstregeling weer op gang te brengen. Of alle treinen daarna weer volgens het boekje rijden, kan hij niet beloven.