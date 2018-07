Deel dit artikel:











Treinverkeer NS vanuit Zwolle weer op gang [update] Het treinverkeer van en naar Zwolle lag vanavond een tijd lang plat (foto: RTV Drenthe/Wolter Klok)

ASSEN - Door meerdere storingen reden er vanavond een tijd lang geen treinen vanuit Zwolle naar Groningen en Leeuwarden. Inmiddels komt het treinverkeer langzaam weer op gang.

Volgens een woordvoerder van de NS waren op meerdere plekken rondom Zwolle sein- en overwegstoringen. Ook stonden op twee plekken bij Zwolle defecte treinen op het spoor.



Geen bussen

Het warme weer was waarschijnlijk de veroorzaker van de vele storingen, zegt Kroeze. "We hebben geprobeerd bussen in te zetten, maar meerdere busmaatschappijen hebben aangegeven dat dit niet lukt, vanwege een tekort aan bussen", zegt NS-woordvoerder Erik Kroeze. "Wij vinden dit heel vervelend voor de reizigers."



Chaos in Zwolle

Reizigers spraken via sociale media van een chaotische situatie op het station in Zwolle. Door een gebrek aan informatie wisten veel mensen niet waar ze aan toe waren. Niet alleen het treinverkeer naar het Noorden lag plat. vanuit Zwolle is ook een storing richting Deventer. Naar verwachting is die rond 22.45 uur opgelost. Tot die tijd rijden er bussen.