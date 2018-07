Minder deelnemers Fiets4Daagse: 'Gezien het weer wel heel tevreden'

WESTERBORK - Ruim 11.000 fietsers deden dit jaar mee aan de Drentse Fiets4Daagse. Dat zijn er bijna duizend minder dan vorig jaar en ook minder dan de organisatie had gehoopt.

"Toch zijn we - gezien het weer van de afgelopen dagen - heel tevreden", zegt voorzitter Jan Broertjes. Vorig jaar maakte de organisatie bekend het evenement te willen vernieuwen en te mikken op 15.000 deelnemers tijdens de 53ste editie dit jaar.Volgens Broertjes was dat het ideaalbeeld. "We hadden op 12.000 gehoopt. Maar ik kan me ook voorstellen dat vooral de laatste twee dagen veel mensen hebben besloten met de voeten in het water te gaan zitten in plaats van op de fiets te stappen. We zijn zeker niet teleurgesteld."Ook benadrukt hij dat er geen noemenswaardige incidenten zijn gebeurd. "Natuurlijk zijn er elk jaar valpartijen en lekke banden. Dinsdag viel iemand, maar die stapte later, met een hechting in de hand, weer vrolijk op de fiets.""Als je kijkt naar de hitte en de vele wenkbrauwen die fronsten toen we meldden dat we de Fiets4Daagse wel lieten doorgaan, is het heel goed gegaan. We hebben heel veel positieve reacties gehad", vervolgt de voorzitter. "Er zijn wel enkele mensen geweest die zich bij de EHBO hebben gemeld omdat ze last hadden van de warmte, maar er is geen ambulance aan te pas gekomen."Het ontbijt in alle acht startplaatsen van afgelopen woensdag was een succes. Wat Broertjes betreft gebeurt dat volgend jaar weer. Maar we gaan na de vakantie eerst met de organisaties van alle startplaatsen evalueren. Daarna nemen we een besluit."