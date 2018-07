Deel dit artikel:











Profrenners moeten drie keer in actie komen tijdens Gouden Pijl gouden-pijl-2017-hondsrugtunnel

WIELRENNEN - Niet alleen het gebruikelijke criterium, maar ook een puntenkoers en een tijdrit; de wielerprofs moeten op zondag 5 augustus flink aan de bak tijdens de Gouden Pijl in Emmen. "Na al die jaren willen we eens kijken of dit leuker is", zegt voorzitter Roelie Lubbers. "Ook in Etten-Leur doen ze het zo."

Geschreven door Karin Mulder





De profrenners komen om 17.15 uur voor het eerst in actie in de tijdrit. De puntenkoers begint om 18.00 uur en het criterium begint om 20.15 uur. 's Middags rijden eerst de elite-dames nog een koers.



Door middel van de tijdrit worden de renners één voor één voorgesteld aan het publiek. Daarna volgt de puntenkoers. Om de zoveel ronden wordt er dan gesprint voor punten. Zoals gebruikelijk wordt de avond afgesloten met een criterium. De resultaten van de puntenkoers en het criterium worden bij elkaar opgeteld en bepalen wie de Gouden Pijl uiteindelijk wint. De Gouden Pijl, die dit jaar voor het eerst op zondag wordt gehouden, is uiteraard te volgens via RTV Drenthe.