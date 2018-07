Aanleg fietspaden op VAM-berg begint over een maand

WIJSTER - Over precies een maand wordt begonnen met de aanleg van het nieuwe fietstracé op de VAM-berg. Naar verwachting kunnen fietsers in oktober de 'berg' bij Wijster op, laat gedeputeerde Henk Brink weten.

Volgens Brink begint aannemersbedrijf Hoornstra uit Nieuw-Buinen maandag 27 augustus met de aanleg van de drie fietslussen. Op twee van de fietspaden is de zandondergrond al aangebracht. Volgende maand volgen een afwateringsconstructie, de fundering en het asfalt.Met de aanleg van het derde fietspad wordt dan ook begonnen. In die lus aan de noordelijke kant van de VAM-berg komt aan het eind een flintenstrook. Tijdens de werkzaamheden is de VAM-berg deels afgesloten voor het publiek.Op de berg komen naast fietsroutes ook een mountainbikeparcours en wandelroutes. Ook worden dertig parkeerplaatsen aangelegd. Aanvankelijk zou alles deze zomer klaar zijn, maar in mei werd duidelijk dat het project vertraging opliep.Of het lukt het nieuwe fietstracé in oktober te openen, is wel afhankelijk van het weer, erkent Brink. "Maar ik raad wielrenners in Drenthe en omstreken aan om alvast in training te gaan."