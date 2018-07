Deel dit artikel:











Bloedmaan te zien aan Drentse hemel Goed zichtbare maansverduistering in Hoogeveen (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf) Bloedmaan goed zichtbaar in Emmer-Compascuum (foto: Van Oost Media) De bloedmaan zoals hij te zien is in Emmen (foto: De Vries Media) Samen kijken naar de maan aan de Schansstraat in Emmen (foto: De Vries Media)

EMMEN/HOOGEVEEN - Hoewel hij niet overal in onze provincie even goed te zien is, ís de bloedmaan wel te zien. Op verschillende plekken kon hij duidelijk worden vastgelegd, zoals in Emmen en omgeving en Hoogeveen.





"Dat betekent dat de aarde zijn schaduw werpt op de maan. Daarom is 'ie donker. Maar ook door onze atmosfeer wordt nog wat meer licht afgebogen en daarom wordt de maan rood", legde natuurkundige Theo Jurriëns van de Rijksuniversiteit Groningen eerder vandaag uit.



Lees ook: Bloedmaan vanavond waarschijnlijk goed te zien Op Twitter worden veel foto's gedeeld van de bloedmaan.















En als je hem niet kunt zien, kun je altijd iets anders bedenken...



De maan is vanavond roodgekleurd vanwege een totale maansverduistering. De zon, de aarde en de maan staan precies op één lijn."Dat betekent dat de aarde zijn schaduw werpt op de maan. Daarom is 'ie donker. Maar ook door onze atmosfeer wordt nog wat meer licht afgebogen en daarom wordt de maan rood", legde natuurkundige Theo Jurriëns van de Rijksuniversiteit Groningen eerder vandaag uit.Op Twitter worden veel foto's gedeeld van de bloedmaan.En als je hem niet kunt zien, kun je altijd iets anders bedenken...