Deel dit artikel:











'Steekpartij' in Smilde blijkt het werk van een wesp Een wesp zorgde voor een 'steekpartij' in Smilde (foto: pixabay.com)

SMILDE - De politie is afgelopen nacht opgeroepen voor een bijzondere 'steekpartij' in Smilde.

"We kregen een melding dat iemand in zijn been was gestoken", laat een agent weten. De politie dacht dat er een mes in het spel zou zijn. Maar niets bleek minder waar. "Ter plaatse bleek het om een wespensteek te gaan. Tsja, probeer die maar eens in de boeien te slaan. Ergens in de communicatie was wat misgegaan", aldus de politie.