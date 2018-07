Gewonde bij vechtpartij in Assen

ASSEN - Bij een vechtpartij in Assen is afgelopen nacht een man gewond geraakt.

Over de aanleiding van de vechtpartij is nog niets bekend. De politie van Assen heeft nog geen verdachte opgepakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen geholpen en mocht daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog.Later die nacht pakte de politie van Assen aan de Schepersmaat een man op voor mishandeling. Volgens de politie gaat het om een 'mishandeling in de relationele sfeer'. De verdachte, een man van 36 jaar, zit vast.