Neerslagtekort blijft ondanks stevige buien

ASSEN - Ondanks dat er vandaag wat regen op komst is, is het einde van het aanhoudende droge weer nog niet in zicht, verwacht RTV Drenthe-weerman Arend Zanting.

Dorre akkers, Drentse gemeenten met stookverboden en waterschappen die maatregelen nemen. Het is warm en droog in Drenthe. In het hittedossier leest u al ons nieuws daarover.