Onbekende man valt fietsende kinderen lastig in Emmerhout

EMMEN - In de wijk Emmerhout in Emmen is een man actief die fietsende kinderen lastigvalt. Wat de man van de kinderen wil, is niet duidelijk.

Bij de politie zijn inmiddels drie meldingen binnengekomen. Maar ze hebben nog geen verdachte op het oog, zo laat een woordvoerder weten. Bezorgde ouders delen hun verhalen op sociale media.Voor zover bekend was het woensdagavond voor het laatst raak. De onbekende man zou een jongetje hebben lastiggevallen op het fietspad tussen de wijken Emmerhout en Angelslo."Een man probeerde hem van zijn fiets te trekken, toen dat mislukte bleef hij nog achter hem aan rennen. Mijn zoon heeft wat geroepen waarop de man vervolgens de bosjes inschoot", schrijft een bezorgde moeder op Facebook . Ze heeft een melding gedaan bij de politie.Vorige week dinsdag was het raak bij een meisje, ook in Emmerhout, op de Laan van de Marel. "Ze fietste door de steegjes naar huis, toen een onbekende man achter haar kwam fietsen, van de fiets sprong en haar fiets greep waardoor ze kwam te vallen", schrijft de moeder van het meisje op Facebook "Doordat er iemand langskwam, vluchtte de man weg. Mijn dochter is natuurlijk ontzettend geschrokken. Ik heb een melding gemaakt van deze man bij de politie. Ik zet dit op Facebook als waarschuwing. Hou je kinderen in de gaten. Je hebt er gekken rondlopen."De politie hoopt dat mensen in de wijk alert zijn en roept op meteen contact op te nemen, als ze een verdacht iemand zien. Ondertussen is het Burger Preventieteam Emmerhout (BPE) extra alert op verdachte situaties. Ze zijn zelfs op zoek naar extra vrijwilligers die de wijk in de gaten willen houden."Na de afgelopen incidenten zijn wij de onveiligheid in onze wijk zat. Wil je opkomen voor de burgers in deze wijk en iedereen weer een veilig gevoel geven, neem dan contact met ons op", schrijft de club op Facebook