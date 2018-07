Deel dit artikel:











Quiz: wat weet jij over oehoe's? Na hoeveel dagen verlaat een jonge oehoe zijn nest? (foto: Free Nature Images/Mark Zekhuis)

De hele zomer blikken we in ROEG! terug op het afgelopen seizoen. Deze week gaan we naar Duitsland waar we op zoek gingen naar oehoe's. Maar weet jij eigenlijk over oehoe's? Test je kennis in deze quiz.





De uitzending over oehoe's zie je woensdag om 17.10 uur op RTV Drenthe.