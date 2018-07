Jacques Tichelaar is nieuwe voorzitter Ondernemersfonds Meppel

MEPPEL - Jacques Tichelaar heeft een nieuwe klus te pakken, nadat hij vorig jaar opstapte als commissaris van de koning in Drenthe. Hij gaat aan de slag als voorzitter van het Ondernemersfonds Meppel.

Hij volgt de tijdelijke voorzitter Kees Schiphouwer op, meldt RTV Meppel Ondernemersorganisaties kunnen bij het fonds aankloppen voor een financiële tegemoetkoming om activiteiten te organiseren. Je kunt dan aan gezamenlijke activiteiten denken tijdens bijvoorbeeld Donderdag Meppeldag. Het fonds is niet bedoeld voor individuele ondernemers.Tichelaar was tussen 2009 en 2017 commissaris van de koning in Drenthe. In maart van afgelopen jaar stapte hij op, nadat hij in opspraak was geraakt. Tichelaar zou zijn schoonzus een provinciale klus hebben toegespeeld. Statenbreed werd het vertrouwen in hem opgezegd.Eerder dit jaar kwam Tichelaar nog in het nieuws, omdat zijn historische woonboerderij in Schiphorst is afgebrand