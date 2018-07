Jongerenstichting Catch in Emmen blijft tóch bestaan

EMMEN - Jongerenstichting Catch in de wijk Angelslo in Emmen maakt een doorstart. Catch ondersteunt jongeren bij het bouwen aan hun toekomst.

Afgelopen maandag sloot de stichting de deuren, door een gebrek aan vrijwilligers."Gelukkig hebben we - ook dankzij RTV Drenthe - veel aandacht gekregen. Daardoor hebben zich nu zeven nieuwe vrijwilligers gemeld", vertelt initiatiefnemer Kadir Arslan in het Radio Drenthe-programma Volkooren. Veel van de oude vrijwilligers vertrokken, omdat ze weer een betaalde baan hebben gekregen. Op het laatst waren er nog maar twee over."We zijn ruim tien uur per dag open, zeven dagen per week. Met de nieuwe vrijwilligers erbij, hebben we nu net genoeg. Op 20 augustus gaan de deuren van Catch weer open. Arslan had nooit verwacht zo snel weer zoveel nieuwe vrijwilligers te kunnen krijgen. Maar meer zijn nog altijd welkom.Catch begon drie jaar geleden. Meer dan vierhonderd jongeren kwamen er over de vloer."We willen dagelijks een veilige plek bieden aan de jongeren. Een plek waar ze leuke dingen kunnen doen, maar waar ze bijvoorbeeld ook huiswerkbegeleiding krijgen. En we kunnen ze helpen met het schrijven van een sollicitatiebrief of we bieden hulp als ze ergens tegenaan lopen", vertelt Arslan. Catch is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 24 jaar.