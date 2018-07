Jury Truckstar Festival: Ze maken elkaar gek

ASSEN - De eerste dag van het Truckstar Festival is dit jaar spectaculair geopend. Tienduizenden bezoekers kwamen vandaag naar het TT-circuit voor hét Transportevenement van Europa.

Een oldtimer of een nieuw model, in een Amerikaanse, Europese of Nederlandse jasje, voor vrachtwagenliefhebbers was het aanbod aan trucks bij de 38e editie enorm. Toch was het hoogtepunt van de meeste bezoekers de caravanraces op de baan."Het is fantastisch, heel mooi: hier kom je voor. Die caravans zijn toch al afgeschreven, dat is gewoon puinruimen, meer niet", legt bezoekster Jobien van der Rijt uit. Trucks trekken oude caravans voort en de caravan die het eerst aan diggelen ligt, heeft gewonnen. "Iedereen in mijn familie zit in de transport dus het leeft echt bij ons", vertelt Van der Rijt.Maar voor sommige vrachtwagenchauffeurs draait het dit weekend maar om één ding: het winnen van de verkiezing van Mooiste Truck van Nederland. De jury van het Truckstar Festival bracht vanmorgen een bezoekje aan alle 24 genomineerden. Ook een vrachtwagen uit Hoogeveen valt dit weekend mogelijk in de prijzen."Het lijkt wel of de concurrentie steeds groter wordt. Het wordt steeds meer over the top eigenlijk", zegt een deelneemster die nog snel de poetslap langs de grill van haar truck haalt."Er staan zo veel mooie auto's te glimmen. Je zou echt wel je best moeten doen om dit te kunnen winnen", zegt Jeroen, eigenaar van The Red Room Truck. Naast dat de rode truck is beplakt met strips, heeft Jeroen handboeien in de cabine hangen en een zweepje bij de hand liggen. Jeroen: "Je kunt gewoon zien dat er veel gekke dingen bij komen qua attributen en accessoires om het toch steeds mooier te maken."Dat het steeds bonter wordt bij de verkiezing, valt ook jurylid Jack Noordermeer op. "Ieder jaar zie je dat het niveau hoger wordt. Ze leren van elkaar, ze maken elkaar gek. De één wil het nog net iets mooier dan de ander - en dan krijg je dit."