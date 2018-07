Deel dit artikel:











Carbidschieten kan ook in korte broek en t-shirt Ook in de zomer kun je prima carbidschieten (Foto: RTV Drenthe)

TIENDEVEEN - 's Winters staat Tiendeveen in het teken van het Nederlands Kampioenschap Carbiddarten. Maar zo lang wilden de Tiendeveners niet wachten. Daarom houden ze dit weekend het Nederlands Kampioenschap Zomer Carbidspelen.

Geschreven door Andries Ophof

Normaal gekleed in een dikke winterjas en handschoenen, maar met 27 graden kun je ook prima In korte broek en t-shirt knallen. "We hebben een bowlingbaan en een gatenspel gemaakt waar de teams de bal naartoe moeten schieten.", zegt Bé IJmker van de organisatie. "En wie de meeste punten heeft, is Nederland kampioen."



Vlammetje er bij en hop!

De knallen op het voetbalveld zijn niet van de lucht: carbid is er voldoende. De brokken gaan in een mandje, even wat water er bij en dan in de melkbus. Door de gasontwikkeling wordt er druk opgebouwd. En dan is het een kwestie van op het juiste moment een vlammetje er bij houden om de bal gang te geven.



De carbidteams komen overal vandaan en vinden het erg leuk om mee te doen. Er zijn teams van jongeren, mannen en vrouwen. Zo is er het team 'Wat wol ie nou' uit Tiendeveen. Agé Koster is één van de ploegleden. "We hebben een geleende carbidbus en hebben zelfs geoefend, maar dat ging niet zo goed."



De bal kwam niet verder dan een meter vanaf de melkbus. Toch hopen de dames van 'Wat wol ie nou' op een mooie klassering. "Als we maar boven de mannen eindigen, anders moeten we dat nog heel lang aanhoren."



Winnaar krijgt honderd euro

De winnaar van het NK krijgt natuurlijk de titel, maar dat is niet alles volgens organisator IJmker. "De winnaar krijgt honderd euro en de tweede plek vijftig". Maar om geld draait het vandaag niet. Vooral de lol is belangrijk.



"We gaan ook zeker door met onze wintereditie. Dat is gewoon leuk. Warm aangekleed en lekker drankje er bij. Wat wil je nog meer."