Auto op zijn kop bij ongeluk in Peize De auto belandde op zijn kop (Foto: Van Oost Media) Waarschijnlijk was er sprake van een voorrangsfout (Foto: Van Oost Media)

PEIZE - In Peize is op de kruising van de Heideweg en de Bunnerveenseweg een ongeluk gebeurd tussen twee auto's. Daarbij is iemand gewond geraakt.

Door de klap belandde een van de auto's op de kop terecht. Waarschijnlijk is het ongeluk door een voorrangsfout ontstaan.



Het slachtoffer moest met de ambulance mee naar het ziekenhuis.