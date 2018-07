Deel dit artikel:











Harde wind richt schade aan op vakantiepark De Fruithof in Klijndijk Het waaide erg hard in Klijndijk (Foto: Robin van Lonkhuijsen/ANP)

KLIJNDIJK - Gasten van vakantiepark De Fruithof hadden vanmiddag alles behalve een rustige vakantie. Flinke rukwinden joegen over de camping en vernielden meerdere spullen.

Vanmiddag trokken na een lange periode van droogte flinke onweersbuien over Drenthe.



Windhoos?

Volgens campinggast Herman Tieben begon het opeens heel hard te waaien en ontstond er zelfs een windhoos. "Er klonk een geluid dat niet te beschrijven valt. Ik ben snel aan mijn tent gaan hangen, voordat hij de lucht in vloog", vertelt Tieben.



Zijn tent kon Tieben in bedwang houden, maar de voortent sneuvelde wel. Ook voortenten van andere campinggasten zijn weggewaaid. "Maar het gekke is: sommige mensen op de camping hebben helemaal geen schade, terwijl mijn voortent verdwenen is", vertelt Tieben.



Zak vol bladeren

Ook campinggast Marie Geertsma werd overvallen door de harde wind. "Het werd buiten almaar donkerder en ineens begon het geweldig te waaien. Het leek wel herfst, want ik heb naderhand anderhalve zak vol bladeren bij elkaar geharkt", vertelt Geertsma.



Of er echt sprake was van een windhoos, is niet bekend.