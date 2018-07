'FC Emmen wil Sankt Pauli-verdediger Schoppenhauer'

Deel dit artikel:











FC Emmen wil Schoppenhauer overnemen van Sankt Pauli (Foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - FC Emmen heeft zijn pijlen gericht op verdediger Clemens Schoppenhauer. De 26-jarige Duitser komt volgens de Duitse krant Bild over van Sankt Pauli.

"De drie dagen durende proeftraining blijkt succesvol te zijn", schrijft Bild. "Die Holländer Shoppen Schoppe. "



Testspeler

Schoppenhauer deed woensdag als testspeler een helft mee bij Emmen, in de oefenwedstrijd tegen FC Twente. Trainer Dick Lukkien was na afloop al positief over de Duitse verdediger.



De verdediger kwam vorig seizoen twee wedstrijden in actie voor de Hamburgse club uit de Tweede Bundesliga. Daarvoor speelde Schoppenhauer bij Würtzburger Kickers en de beloften van Werder Bremen.