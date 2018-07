Deel dit artikel:











Rookgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden in Hooghalen De rookgranaat komt uit de Tweede Wereldoorlog (foto: Mark Wever)

HOOGHALEN - In Hooghalen is zaterdagavond een explosief gevonden, in de buurt van jeugdsoos All Skin aan de Hoofdstraat.

Volgens de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) gaat het om een Engelse rookgranaat uit de Tweede Wereldoorlog.



De granaat werd rond zeven uur gevonden, toen mensen bij de jeugdsoos de grond aan het frezen waren. Aanvankelijk werd gedacht dat het om een mortier zou gaan, maar het bleek dus een rookgranaat.



De EOD heeft het explosief ter plaatse ontmanteld en vervolgens meegenomen.